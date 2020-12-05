Как приготовить рассольник в невесомости: видеоинструкция от космонавта

Источник материала: Tut.by

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал у себя на странице в Twitter, как приготовить рассольник на Международной космической станции в условиях невесомости.

Чтобы продукты не приедались в течение полугода, каждую неделю их можно комбинировать по-разному. Благо, что ассортимент включает более 120 наименований: рыба, мясо, овощи (сублиматы, конечно), первые и вторые блюда, кофе, чай и многое другое. Сегодня готовим рассольник с мясом! pic.twitter.com/CWMux3WOrM — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 3, 2020

Сергей отправился в свой первый космический полет 14 октября 2020 года на корабле « Союз МС-17 ». А через месяц, 18−19 ноября, он выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 47 минут.

В своем аккаунте в Twitter космонавт в том числе делится впечатлениями от жизни на борту МКС. Так, в одном из твитов Сергей рассказал, как приготовить рассольник с мясом в невесомости.

Для этого нужен пакет с рассольником, космические ножницы, чтобы вскрыть этот самый пакет, и 150 мл горячей воды. Все нужно делать очень аккуратно, чтобы вода и ингредиенты не разлетелись по всей станции.

«Еще один атрибут — полотенце, чтобы не обжечься и чтобы капли воды не разлетались, — говорит Сергей. — Как мы знаем из книги „Автостопом по галактике“, полотенце — это самая необходимая вещь среди вещей межзвездных путешественников».

Спустя 10 минут рассольник был готов, и его можно было есть «специальной космической ложкой» с длинной ручкой.