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Как приготовить рассольник в невесомости: видеоинструкция от космонавта
Источник материала: Tut.by
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков
Сергей отправился в свой первый космический полет 14 октября 2020 года на корабле «
В своем аккаунте в Twitter космонавт в том числе делится впечатлениями от жизни на борту МКС. Так, в одном из твитов Сергей рассказал, как приготовить рассольник с мясом в невесомости.
Для этого нужен пакет с рассольником, космические ножницы, чтобы вскрыть этот самый пакет, и 150 мл горячей воды. Все нужно делать очень аккуратно, чтобы вода и ингредиенты не разлетелись по всей станции.
«Еще один атрибут — полотенце, чтобы не обжечься и чтобы капли воды не разлетались, — говорит Сергей. — Как мы знаем из книги „Автостопом по галактике“, полотенце — это самая необходимая вещь среди вещей межзвездных путешественников».
Спустя 10 минут рассольник был готов, и его можно было есть «специальной космической ложкой» с длинной ручкой.
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Космонавт Роскосмоса показал, как приготовить рассольник в условиях невесомости.
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