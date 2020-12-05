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Как приготовить рассольник в невесомости: видеоинструкция от космонавта

05.12.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал у себя на странице в Twitter, как приготовить рассольник на Международной космической станции в условиях невесомости.

Сергей отправился в свой первый космический полет 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17». А через месяц, 18−19 ноября, он выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 47 минут.

В своем аккаунте в Twitter космонавт в том числе делится впечатлениями от жизни на борту МКС. Так, в одном из твитов Сергей рассказал, как приготовить рассольник с мясом в невесомости.

Для этого нужен пакет с рассольником, космические ножницы, чтобы вскрыть этот самый пакет, и 150 мл горячей воды. Все нужно делать очень аккуратно, чтобы вода и ингредиенты не разлетелись по всей станции.

«Еще один атрибут — полотенце, чтобы не обжечься и чтобы капли воды не разлетались, — говорит Сергей. — Как мы знаем из книги „Автостопом по галактике“, полотенце — это самая необходимая вещь среди вещей межзвездных путешественников».

Спустя 10 минут рассольник был готов, и его можно было есть «специальной космической ложкой» с длинной ручкой.

 
 
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Космонавт Роскосмоса показал, как приготовить рассольник в условиях невесомости.
 
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