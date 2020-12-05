Источник материала: Хартия'97

Владимир Кара-Мурза-младший: Международное давление заставит Кремль идти на уступки 1 5.12.2020, 14:44

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Резолюцию в отношении «повара Путина» стала беспрецедентным шагом.

В четверг, 3 декабря, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла две резолюции по России: первая осуждает деятельность бизнесмена Евгения Пригожина, который считается приближенным президента РФ Владимира Путина, и связанные с Пригожиным компании, в частности ЧВК Вагнера, которые «представляют угрозу для США и союзников»; вторая – требует немедленного освобождения российских политзаключенных. Обе резолюции призывают к применению санкционных мер. Американские законодатели также призвали представителей США, которые проводят переговоры с российской стороной, поднимать вопрос об освобождении политзаключенных.

Председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, который многие годы проводит работу по защите прав человека в России на международном уровне, в интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил, что принятие данных резолюций демонстрирует, что международное внимание к действиям Кремля не ослабевает.

«Несмотря на наличие огромного количества приоритетов у Конгресса США, в том числе по работе над пакетом экономической помощи в связи с последствиями пандемии и других вопросов, конгрессмены нашли время, чтобы обсудить и принять две резолюции, направленные на ситуацию в России, – говорит Кара-Мурза-мл. – Те проблемы, которые обозначены этими резолюциями и те преступления, которые совершаются от имени Кремля, в частности пригожинскими структурами, и тот факт, что сотни невиновных людей сегодня в России находятся в тюрьмах по политическим причинам – эти проблемы не забыты, о них говорят, о них помнят и на них будут обращать внимание и дальше. И очень важно, чтобы это международное давление не ослабевало».

Политик также обращает внимание на то, что российские СМИ и официальные лица часто подчеркивают, что резолюции Конгресса США не имеют обязательной юридической силы, тем самым занижая их значимость. Однако, резолюции Конгресса, особенно если они имеют двухпартийную поддержку и принимаются единогласно – имеют существенный авторитет и политический вес, говорит Кара-Мурза-младший. Так, отмечает он, в марте 2019 года Конгресс США принял резолюцию, осуждающую убийство Бориса Немцова, в которой содержался пункт о необходимости введения санкций в рамках «Закона Магнитского» в отношении организаторов этого убийства. И уже в мае США ввели санкции в отношении одного из «низовых» организаторов убийства Немцова - Руслана Геремеева.

Публичная огласка и международное внимание являются исключительно важными факторами для освобождения политических заключенных, добавляет Владимир Кара-Мурза: «Из давнего советского прошлого под давлением международного сообщества, общественного мнения и действий правительств демократических стран, советским властям пришлось выпустить определенное количество политзаключенных, например Владимира Буковского, Анатолия Щаранского, Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и многих других. Но мы знаем такие примеры из недавнего времени, уже при Владимире Путине. Я абсолютно убежден, что сегодня и Михаил Ходорковский, и Олег Сенцов продолжали бы находиться в российской тюрьме, если бы не было международной кампании в их защиту и поддержку».

По словам Кара-Мурзы-младшего, важным является не только то, что в резолюции Конгресса США упоминается общее количество российских политических заключенных – более 300 человек, что является «страшной цифрой», но и упоминание конкретных имен: «Там упомянуты Алексей Пичугин, самый долго сидящий российский политзаключенный и последний узник “дела ЮКОСа”, Юрий Дмитриев, историк “Мемориала”, который занимался увековечением памяти жертв сталинских репрессий, там упомянут Константин Котов, активист и один из заключенных по так называемому “московскому делу” в связи с демонстрациями протеста в прошлом году, там упомянута Анастасия Шевченко – первый человек в России, кому было предъявлено обвинение по, так называемому, Закону о нежелательных организациях, и еще несколько имен».

Алексей Пичугин, добавляет председатель совета Фонда Бориса Немцова, остается в заключении уже 17 лет, несмотря на два решения Европейского суда по правам человека в его пользу и ряду других многочисленных резолюций со стороны международных организаций, осуждающих его заключение и требующих освобождения.

«Резолюция подобная той, что вчера была принята в Конгрессе – это не просто какие-то красивые слова, это очень важные вехи на пути нарастания того международного давления, которое, в конце концов, вынудит Кремль идти на уступки, в том числе и освобождая невиновных, сидящих в тюрьмах», – добавляет Кара-Мурза-младший. Он подчеркивает, что международное давление с целью освобождения политических заключенных не является вмешательством во внутренние дела России, а призывом к российским властям соблюдать права человека в рамках взятых на себя обязательствах по международным положениям.

Резолюцию в отношении Евгения Пригожина, российский оппозиционер называет «беспрецедентным шагом»: «Насколько мне известно, никогда до сих пор в истории Соединенных Штатов какой-то конкретный человек, то есть какое-то физическое лицо, не объявлялось резолюцией Конгресса угрозой национальной безопасности США». Важность этой резолюции заключается еще и том, что в ней перечислена деятельность Евгения Пригожина, ведующаяся «от имени и по поручению кремлевского режима» добавляет Кара-Мурза-младший.

«Очень важно, чтобы эти темы продолжали оставаться в центре внимания», – заключает российский оппозиционер.

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