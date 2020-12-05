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Путин призвал ограничить интернет ради тысячелетних норм морали

05.12.2020 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин призвал ограничить интернет ради тысячелетних норм морали
Фото: ТАСС
Развитие интернета несет риски, которые нужно «купировать заранее», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии «Искусственный интеллект - главная технология ХХI века».

По словам президента, на интернет должны распространяться «морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий».

«Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски... Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать», - подчеркнул президент (цитаты по РИА Новости).


Одним из таких рисков, по словам Путина, является всплеск преступности в интернет-сфере.

«У нас за прошлый год рост общей преступности, зарегистрированной, составил 1,1%, а в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме - значит, и искусственного интеллекта, и элементов информационных технологий, - преступлений в этой сфере, именно в высокотехнологичных сферах, возросло, знаете на сколько? На 75,1%. Смотрите, рост какой, всплеск, можно сказать», - цитирует президента «Интерфакс».


Это, по словам, Путина является проблемой и вызовом.

«Все сферы жизни, все сферы деятельности государства должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта. Это значит, что и в сфере выявления правонарушений мы должны действовать также широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители», - сказал президент.
 
 
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Одним из таких риско является всплеск преступности в интернет-сфере.
 
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