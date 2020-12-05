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«Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски... Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать», - подчеркнул президент (цитаты по РИА Новости).

«У нас за прошлый год рост общей преступности, зарегистрированной, составил 1,1%, а в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме - значит, и искусственного интеллекта, и элементов информационных технологий, - преступлений в этой сфере, именно в высокотехнологичных сферах, возросло, знаете на сколько? На 75,1%. Смотрите, рост какой, всплеск, можно сказать», - цитирует президента «Интерфакс».

«Все сферы жизни, все сферы деятельности государства должны быть пронизаны информационными современными технологиями искусственного интеллекта. Это значит, что и в сфере выявления правонарушений мы должны действовать также широко и применять такие же инструменты, которые применяют правонарушители», - сказал президент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин призвал ограничить интернет ради тысячелетних норм морали Одним из таких риско является всплеск преступности в интернет-сфере.

По словам президента, на интернет должны распространяться «морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий».Одним из таких рисков, по словам Путина, является всплеск преступности в интернет-сфере.Это, по словам, Путина является проблемой и вызовом.