Источник материала: UDF



Скриншот видео belta.by

Караев: проводит будни регионального чиновника, но следит за протестами

«Те задачи, которые глава государства ставил, – это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач».

Фото: ctv.by

«Сегодня обществу действительно необходим диалог. Улица для этого – самое неподходящее место».

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«Я приехал в Гродно и, естественно, думал, что чем западнее регион, тем он немножко проблемнее, сложнее в отношении восточных. И был приятно удивлен, что мои ожидания не совсем оправдались. На третий день, когда я подходил к месту проживания, два молодых человека неожиданно изменили маршрут и идут ко мне. Я мгновенно определил, что идут они с хорошими намерениями. Подошли, поздоровались, представились и попросили разрешения пожать руку. И сказали: «Спасибо вам за то, что вы вместе со своим коллективом органов внутренних дел спасали страну и спасли ее».

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«Я 16 лет прожил в Бресте, проходил службу и в воинских частях, и в Комитете госбезопасности на различных должностях. Этот город для меня тоже родной», – заявил он журналистам.

«Я очень рад вернуться на Брестичну и благодарен главе государства за это назначение. Постараюсь приложить весь свой опыт и знания для того, чтобы все задачи по развитию региона решались более эффективно. Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш край еще лучше».

Фото: zarya.by

Фото: zarya.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как там в «ссылке» Караев и Вакульчик? UDF.BY изучил, чем теперь бывшие силовики занимаются в регионах.