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Как там в «ссылке» Караев и Вакульчик?
Источник материала: UDF
Скриншот видео belta.by
В конце октября Александр Лукашенко принял неожиданные кадровые решения: снял с прежних должностей министра внутренних дел и председателя Совета безопасности Юрия Караева и Валерия Вакульчика. Они были назначены помощниками президента-инспекторами по Гродненской и Брестской областях.
На словах руководитель страны постарался показать, что работой управленцев доволен, но сложная ситуация в приграничных областях и угроза со стороны соседей требует задействования там важных фигур.
Лукашенко публично приказал расширить полномочия своих помощников. Но по факту произошло лишь усиление их роли в выработке предложений по эффективной работе предприятий.
Эксперты пришли к мнению, что слова Лукашенко были лишь дымовой завесой: на самом деле руководитель страны посчитал, что после президентских выборов ни Караев, ни Вакульчик
Караев: проводит будни регионального чиновника, но следит за протестами
Прибыв в Гродно, Караев так описал свой функционал:
«Те задачи, которые глава государства ставил, – это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач».
Фото: ctv.by
Но в целом публичная деятельность Караева пока мало чем отличается от работы других помощников президента в регионах. Бывший руководитель МВД проводит прямые линии, где ему жалуются на жилищно-коммунальные проблемы, участвует в совещаниях местных властей, посещает предприятия.
Среди прочего Караев участвовал в подведении итогов работы имитационных региональных диалоговых площадок, где заявил:
«Сегодня обществу действительно необходим диалог. Улица для этого – самое неподходящее место».
При посещении в Волковыске ОАО «Беллакт» Караев (редкий случай для высокопоставленных чиновников) соблаговолил надеть медицинскую маску. Но оказавшись с губернатором Владимиром Караником на ОАО «Молочный мир» в Гродно уже решил обойтись без нее.
Фото: grodnonews.by
А как насчет вопроса подавления протестных настроений? В конце ноября при очередном марше пенсионеров в Гродно, в котором участвовало несколько десятков человек, Караев вышел из автомобиля, возмутился проведением акции и мирно уехал.
После смерти Романа Бондаренко бывшего министра видели рядом с народным мемориалом в Гродно – в тот день силовики мемориал не тронули.
На днях бывший руководитель МВД рассказал телеканалу СТВ, как его приняли жители областного центра:
«Я приехал в Гродно и, естественно, думал, что чем западнее регион, тем он немножко проблемнее, сложнее в отношении восточных. И был приятно удивлен, что мои ожидания не совсем оправдались. На третий день, когда я подходил к месту проживания, два молодых человека неожиданно изменили маршрут и идут ко мне. Я мгновенно определил, что идут они с хорошими намерениями. Подошли, поздоровались, представились и попросили разрешения пожать руку. И сказали: «Спасибо вам за то, что вы вместе со своим коллективом органов внутренних дел спасали страну и спасли ее».
В реальности это, конечно, не типичное отношение местных жителей к Караеву. Так, в ноябре жителя Гродно судили за оскорбление бывшего руководителя МВД. Августовское сообщение о Караеве в одном из местных чатов обернулось для него двумя годами «домашней химии».
Вакульчик: мало заметен, но высказался по конституционной реформе
Получив новое назначение от Лукашенко, Вакульчик, поруководивший Совбезом меньше двух месяцев, сделал вид, что чувства недовольства не испытывает.
«Я 16 лет прожил в Бресте, проходил службу и в воинских частях, и в Комитете госбезопасности на различных должностях. Этот город для меня тоже родной», – заявил он журналистам.
Приехав в Брест, Вакульчик, много лет руководивший КГБ, еще раз подчеркнул свою лояльность:
«Я очень рад вернуться на Брестичну и благодарен главе государства за это назначение. Постараюсь приложить весь свой опыт и знания для того, чтобы все задачи по развитию региона решались более эффективно. Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш край еще лучше».
Фото: zarya.by
То, что Вакульчик больше не всемогущ, подчеркнул своими словами председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, который при его представлении заострил внимание на специфике Брестчины, в том числе как аграрного региона, и пожелал гостю успехов в новой должности.
В публичном поле Вакульчик пока мало заметен. Он приезжал на заседание Ивацевичского райисполкома, принимал участие в дискуссии по конституционной реформе в Бресте.
Правда, на последнем совещании управленец отметился развернутым комментарием.
Фото: zarya.by
Помощник президента заявил, что за любой политической партией, как правило, стоят лидеры из столицы, а представительство в парламенте должно отражать настроения всех слоев населения – в том числе жителей глубинки, простых рабочих и сельчан.
Поэтому, по его словам, с учетом того, что многие политические партии в Беларуси пока далеки от реальной общественной активности, будет ошибкой сразу отдавать в парламенте им половину депутатских мандатов.
За последнее время самая громкая новость с именем Валерия Вакульчика пока связана с его попаданием в дополнительный санкционный список ЕС. Вместе с ним так оказался и Юрий Караев.
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