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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы продукты, усугубляющие сердечную недостаточность Эксперты решили провести эксперимент с участием 213 добровольцев.

Проведя анализ данных пациентов с сердечной недостаточностью, чьё самочувствие часто ухудшалось, эксперты решили провести эксперимент с участием 213 добровольцев с наличием данной патологии. Всем участником было предложено на протяжении двух недель вести запись в дневнике о той пище, которую они употребляют.Спустя 14 дней учёные проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что наиболее часто с повторными приступами сталкивались пациенты, в чьих рационах были продукты, провоцирующие воспаление. Именно те, кто чаще употреблял красное мясо, рафинированное масло, жирные молочные продукты – чаще имели ухудшение состояния здоровья, связанное с работой сердца. И наоборот, те участники исследования, кто отдавал предпочтение оливковому маслу, цельнозерновым продуктам, а так же овощам и фруктам – имели меньшие риски повторной госпитализации, и чувствовали себя гораздо лучше.В дальнейших научных исследованиях учёные попытаются выяснить, могут ли противовоспалительные диеты снизить смертность среди пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью.