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Названы продукты, усугубляющие сердечную недостаточность

05.12.2020 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы продукты, усугубляющие сердечную недостаточность
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В очередной раз учёные доказали, что питание является важным фактором в сохранении и поддержании нашего здоровья.В одном из последних исследований учёные из Университета Кентукки в Лексингтоне смогли подтвердить вред определённых продуктов для здоровья сердца. Особенно важно правильное питание для людей с сердечной недостаточностью. О результатах исследований сообщается на страницах Medical Xpress.

Проведя анализ данных пациентов с сердечной недостаточностью, чьё самочувствие часто ухудшалось, эксперты решили провести эксперимент с участием 213 добровольцев с наличием данной патологии. Всем участником было предложено на протяжении двух недель вести запись в дневнике о той пище, которую они употребляют.

Спустя 14 дней учёные проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что наиболее часто с повторными приступами сталкивались пациенты, в чьих рационах были продукты, провоцирующие воспаление. Именно те, кто чаще употреблял красное мясо, рафинированное масло, жирные молочные продукты – чаще имели ухудшение состояния здоровья, связанное с работой сердца. И наоборот, те участники исследования, кто отдавал предпочтение оливковому маслу, цельнозерновым продуктам, а так же овощам и фруктам – имели меньшие риски повторной госпитализации, и чувствовали себя гораздо лучше.

В дальнейших научных исследованиях учёные попытаются выяснить, могут ли противовоспалительные диеты снизить смертность среди пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью.
 
 
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Эксперты решили провести эксперимент с участием 213 добровольцев.
 
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