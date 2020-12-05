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«Она так вошла в раж, что сняла парик»: Алла Пугачёва ошеломила фанатов

05.12.2020 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Она так вошла в раж, что сняла парик»: Алла Пугачёва ошеломила фанатов
Фото: PersonaStars
71-летняя Алла Пугачёва нашла эффектный способ привести публику в восторг. Но певица не сразу сделала его своей визитной карточкой.

На протяжении долгой карьеры Алла Борисовна нашла много ключей к сердцам своих слушателей. Примадонна продумывала образы до мелочей и старалась следовать последним модным трендам. Если в 70-х артистка являлась поклонникам в женственных классических нарядах, то в 80-х она поразила их дерзким рокерским имиджем. Алла Борисовна делала рискованную пластику, а позже стала экспериментировать с прической.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» неожиданно для себя совершила эпатажную выходку. «Как-то на одном концерте Алла Пугачёва так вошла в раж, что сняла свой парик. Зал взорвался аплодисментами», — рассказал режиссер телевизионных эстрадных концертов. Позже звезда явилась в монтажную комнату. Обычно артистов стараются не допускать к этому этапу работы над программами, но народной любимице отказать никто не смог.

«И вот Алла Борисовна, посмотрев отснятый материал, вдруг жестко сказала: “Это в эфир не пойдет!” Как мы ее не уговаривали – ни в какую! В результате момент с париком показали на свой страх и риск. И вот потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями!» — пояснил мужчина.


Другой курьезный случай произошел с дочерью артистки Кристиной Орбакайте еще на заре ее карьеры певицы. Наследница Примадонны пришла на съемки программы «Утренняя почта». За выступлением Кристины пристально следила Пугачёва. По окончании артистка попросила показать ей отснятое. Того, что увидела Примадонна, никто не ожидал.

«Там на экране... брак по пленке! У Кристины всё лицо белое, видны одни накрашенные глаза и губы. Как же все испугались гнева Аллы Борисовны! Но та закричала: “Как называется этот брак?! Теперь я буду просить операторов снимать меня так же!”» — поделился режиссер в разговоре с «Собеседником». Он признался, что Пугачёва всегда просит операторов выставлять камеру немного выше ее глаз.


Алла Борисовна помогает известным друзьям в тяжелое для них время. Пандемия оставила многих звезд без значительной части дохода. Илья Резник и его супруга Ирина обращаются за поддержкой к Примадонне и ее мужу Максиму Галкину. Родители Гарри и Лизы содействуют поэту-песеннику и приглашают его с семьей на новогодние праздники.

Звезда фильма «Пришла и говорю» наслаждается воспитанием младших детей. Недавно Максим показал, как его возлюбленная делает массаж ног Гарри. Мальчик вальяжно расположился на диване, его сестра взяла в руки подушку и использовала ее как опахало. Галкин заметил в шутку, что его наследник ведет себя как нахал.

Сейчас Пугачёва предпочитает стильные повседневные аутфиты. Она отдает предпочтение сдержанной цветовой гамме и порой нестандартным аксессуарам. Алла Борисовна показала модное преображение избраннику.
 
 
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На протяжении долгой карьеры Алла Борисовна нашла много ключей к сердцам своих слушателей.
 
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