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5 причин снимать трусы перед сном

05.12.2020 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

5 причин снимать трусы перед сном
Иллюстративное фото
Подготовка ко сну - целый ритуал. Нужно проветрить комнату, выбрать приятное для тела постельное белье, поставить стакан с водой на тумбочку, но самое главное - не забыть снять трусы. Чем такое действие полезно для организма и хорошего сна, читай далее.

Уровень сахара в крови снижается


Одна из профилактических мер от сахарного диабета — отсутствие нижнего белья во время ночного сна, об этом заявили ученые из Швеции. Когда твое тело дышит — обмен веществ в организме улучшается и снижается уровень сахара в крови. Если есть предрасположенность к этому заболеванию, воспользуйся таким простым советом.

Кровь циркулирует по телу без преград


Все эти резинки, рюши и завязки — помеха для нормальной циркуляции крови в твоем теле. Даже ночью каждая клеточка организма нуждается в кровоснабжении, а твои трусы, мягко говоря, препятствуют полноценности данного процесса.

Кожа по-настоящему начинает дышать


Самый известный факт о пользе сна голышом: кожа всего тела дышит. А это значит, что твой организм в меньшей степени подвержен возникновению кожных заболеваний. Кроме этого специалисты открыли секрет, что дышит не только внешний покров, но и интимные места.

Сон полноценный


Организм чувствует себя комфортно в прохладной среде. Напяливая на себя нижнее белье, а потом еще пижаму, ты словно запихиваешь себя в скафандр. Спать гораздо легче и удобнее, когда температура тела чуть-чуть снижается.

Меньше стресса в жизни


Только представь, как благодаря отсутствию трусов во время сна гормоны стресса в организме сдают свои позиции. А это значит, что жировые отложения будут скапливаться на талии и бедрах с большой неохотой. Так как стрессовый гормон выступает провокатором появления лишних килограмм.

Снимать трусы перед сном или нет — решение за тобой. Но если ты не попробуешь, то не узнаешь, как чувствуют себя счастливые голые люди, которые ежедневно сладко спят без нижнего белья.
 
 
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