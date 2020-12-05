5 причин снимать трусы перед сном

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Уровень сахара в крови снижается

Кровь циркулирует по телу без преград

Кожа по-настоящему начинает дышать

Сон полноценный

Меньше стресса в жизни

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Одна из профилактических мер от сахарного диабета — отсутствие нижнего белья во время ночного сна, об этом заявили ученые из Швеции. Когда твое тело дышит — обмен веществ в организме улучшается и снижается уровень сахара в крови. Если есть предрасположенность к этому заболеванию, воспользуйся таким простым советом.Все эти резинки, рюши и завязки — помеха для нормальной циркуляции крови в твоем теле. Даже ночью каждая клеточка организма нуждается в кровоснабжении, а твои трусы, мягко говоря, препятствуют полноценности данного процесса.Самый известный факт о пользе сна голышом: кожа всего тела дышит. А это значит, что твой организм в меньшей степени подвержен возникновению кожных заболеваний. Кроме этого специалисты открыли секрет, что дышит не только внешний покров, но и интимные места.Организм чувствует себя комфортно в прохладной среде. Напяливая на себя нижнее белье, а потом еще пижаму, ты словно запихиваешь себя в скафандр. Спать гораздо легче и удобнее, когда температура тела чуть-чуть снижается.Только представь, как благодаря отсутствию трусов во время сна гормоны стресса в организме сдают свои позиции. А это значит, что жировые отложения будут скапливаться на талии и бедрах с большой неохотой. Так как стрессовый гормон выступает провокатором появления лишних килограмм.Снимать трусы перед сном или нет — решение за тобой. Но если ты не попробуешь, то не узнаешь, как чувствуют себя счастливые голые люди, которые ежедневно сладко спят без нижнего белья.