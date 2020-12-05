Статкевич: свободолюбивый, солидарный и мужественный народ больше не загонят в стойло

Политзаключенный Николай Статкевич прислал супруге Марине Адамович очередное письмо.





Как отмечает узник, тот «уровень насилия и беззакония, да в самое темное и холодное время, конечно влияет на настроение людей».

Однако он призывает не терять надежду и не падать духом.

«Главное уже сделано — мы теперь Народ. А свободолюбивый, солидарный и мужественный Народ назад в стойло больше не загонят», — подчеркнул Статкевич.

Про его мнению, «черные времена подходят к концу», а «неадекватные действия черных существ только уменьшают это время».