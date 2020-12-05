BMW врезалась в светофор в центре Минска

Источник материала: ОНТ

Автомобиль BMW протаранил светофор в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла ночью 5 декабря. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля BMW ехал по ул. Бобруйской со стороны ул. Кирова в направлении ул. Свердлова. В районе дома 29 по ул. Бобруйской водитель не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, врезался в светофор. Отмечается, что в итоге ДТП никто не пострадал.

Установлено, что в момент аварии водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

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