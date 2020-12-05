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BMW врезалась в светофор в центре Минска

05.12.2020 15:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

BMW врезалась в светофор в центре Минска

Автомобиль BMW протаранил светофор в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла ночью 5 декабря. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля BMW ехал по ул. Бобруйской со стороны ул. Кирова в направлении ул. Свердлова. В районе дома 29 по ул. Бобруйской водитель не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, врезался в светофор. Отмечается, что в итоге ДТП никто не пострадал.

Установлено, что в момент аварии водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Автомобиль BMW протаранил светофор в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла ночью 5 декабря. Согласно предварительным данным,...
 
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