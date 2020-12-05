ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах

05.12.2020 15:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах

О сильном тумане на дорогах предупреждает автовладельцев ГАИ  Минской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Кроме того, нужно включить противотуманные фары.

ФОТО: БЕЛТА 

 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О сильном тумане на дорогах предупреждает автовладельцев ГАИ  Минской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство. Кроме того, нужно включить противотуманные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин призвал ограничить интернет ради тысячелетних норм морали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика