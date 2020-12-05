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ГАИ Минской области предупреждает водителей о сильном тумане на дорогах
Источник материала: ОНТ
О сильном тумане на дорогах предупреждает автовладельцев ГАИ Минской области,
Кроме того, нужно включить противотуманные фары.
ФОТО: БЕЛТА
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О сильном тумане на дорогах предупреждает автовладельцев ГАИ Минской области, пишет БЕЛТА со ссылкой на ведомство. Кроме того, нужно включить противотуманные...
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