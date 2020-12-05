«Золотое дело» путешественника. В Витебске ограбили ювелирный магазин

Источник материала: ОНТ

Валентина, продавец ювелирного магазина: «Зашёл просто, прошёлся, спросила, что интересует, сказал, что цепи интересуют»

Продавец достала подставку с 25 золотыми цепочками, чтобы показать. Несколько секунд покупатель рассматривал украшения, после чего резко выхватил их и убежал.

Кем оказался злоумышленник – смотрите далее.





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Трое суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге им оказался 30-летний гражданин России, похитивший драгоценности на 113 тысяч рублей.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают «путевой маршрут» путешественника с возбуждением уголовного дела за покушение на грабеж в особо крупном размере, подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.

Также задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. На этом путешествие гражданина России завершено.

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