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«Золотое дело» путешественника. В Витебске ограбили ювелирный магазин
Источник материала: ОНТ
Продавец достала подставку с 25 золотыми цепочками, чтобы показать. Несколько секунд покупатель рассматривал украшения, после чего резко выхватил их и убежал.
Кем оказался злоумышленник – смотрите далее.
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Трое суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге им оказался 30-летний гражданин России, похитивший драгоценности на 113 тысяч рублей.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают «путевой маршрут» путешественника с возбуждением уголовного дела за покушение на грабеж в особо крупном размере, подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия.
Также задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. На этом путешествие гражданина России завершено.
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Валентина, продавец ювелирного магазина: «Зашёл просто, прошёлся, спросила, что интересует, сказал, что цепи интересуют» Продавец достала подставку с 25 золотыми...
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