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Лукашенко пообещал помочь витебскому роддому, но не мгновенно
05.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку на Витебщину, где посетил областной роддом №4.
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Главврач медучреждения Елена Леонович обратилась к президенту с просьбой, рассказав, что роддому нужны аппарат УЗИ экспертного класса и лапароскопическая стойка взамен старой, чтобы оказывать помощь на современном уровне.
"Не обещаю, что мгновенно сделаем, но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую, аппарат УЗИ найдем – хорошую. Держись", — заверил Лукашенко.
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Главврач Витебского областного клинического родильного дома №4 воспользовалась случаем и обратилась к президенту с просьбой. Глава государства внимательно...
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