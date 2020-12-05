Лукашенко пообещал помочь витебскому роддому, но не мгновенно

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку на Витебщину, где посетил областной роддом №4.

Главврач медучреждения Елена Леонович обратилась к президенту с просьбой, рассказав, что роддому нужны аппарат УЗИ экспертного класса и лапароскопическая стойка взамен старой, чтобы оказывать помощь на современном уровне.

"Не обещаю, что мгновенно сделаем, но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую, аппарат УЗИ найдем – хорошую. Держись", — заверил Лукашенко.