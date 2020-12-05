﻿ Лукашенко пообещал помочь витебскому роддому, но не мгновенно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пообещал помочь витебскому роддому, но не мгновенно

05.12.2020 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку на Витебщину, где посетил областной роддом №4.

Telegram / Пул первого
Выздоравливайте, девчонки: Лукашенко навестил пациенток с COVID – видео

Главврач медучреждения Елена Леонович обратилась к президенту с просьбой, рассказав, что роддому нужны аппарат УЗИ экспертного класса и лапароскопическая стойка взамен старой, чтобы оказывать помощь на современном уровне.

"Не обещаю, что мгновенно сделаем, но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую, аппарат УЗИ найдем – хорошую. Держись", — заверил Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главврач Витебского областного клинического родильного дома №4 воспользовалась случаем и обратилась к президенту с просьбой. Глава государства внимательно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы обязательно победим!»: женщины Минского района вышли на акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика