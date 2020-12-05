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Porsche и Siemens займутся выработкой «климатически нейтральных» видов топлива

05.12.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компании Siemens Energy и Porsche совместно с другими партнерами намерены реализовать в Чили пилотный проект по строительству первой в мире интегрированной установки по производству в промышленных масштабах «климатически нейтральных» синтетических видов топлива (так называемых eFuels).


Фото: Siemens Energy

Проект Haru Oni, развернутый в провинции Магальянес, будет использовать богатые ветровые ресурсы на юге Чили для производства «климатически нейтрального» топлива с помощью электричества, выработанного ветрогенераторами. В частности, Siemens предоставит свою технологию электролиза через протонообменную мембрану. Для производства водорода электролизеры, используя энергию ветра, расщепляют воду на составляющие — кислород и водород. На втором этапе непосредственно из воздуха отфильтровывается CO2 и затем соединяется с водородом с образованием синтетического метанола. Результат: возобновляемый метанол, который с помощью лицензированной ExxonMobil технологии MTG (сокращение от Methanol-to-Gasoline, «метанол в бензин»), превращается в синтетический бензин.


Фото: Porsche

На пилотной стадии проекта уже в 2022 году будет произведено около 130 тысяч литров синтетического топлива. Затем в два этапа объем производства планируется увеличить к 2024 году примерно до 55 миллионов литров в год, а к 2026 году — примерно до 550 миллионов литров в год. Siemens, Porsche и чилийская энергетическая компания AME уже подписали декларацию о намерениях по дальнейшему выводу совместной разработки на промышленный уровень производства по окончании пилотной фазы.

Porsche в свою очередь планирует использовать синтетическое топливо из Чили в собственных пилотных проектах. Например, в машинах автоспортивного подразделения, а в перспективе — в центрах Porsche Experience и имеющемся автопарке.

 
 
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Компании Siemens Energy и Porsche совместно с другими партнерами намерены реализовать в Чили пилотный проект по строительству первой в мире интегрированной установки по...
 
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