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Нацбанк: руководители предприятий ожидают снижение объемов производства и сокращение числа занятых

05.12.2020 16:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ноябре 2020 — январе 2021 года руководители белорусских предприятий ожидают снижение объемов производства и спроса, увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании. Об этом говорится в аналитическом обозрении Национального банка «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь» за явгуст-октябрь 2020 года.

Нацбанк: руководители предприятий ожидают снижение объемов производства и сокращение числа занятых
Иллюстрация pixabay.com

Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (88,8 процента респондентов) и замедление снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.

По оценкам участников мониторинга Нацбанка, в августе-октябре экономическая конъюнктура несколько улучшилась по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом: благоприятной ее назвали 52,3 процента руководителей предприятий (в мае-июле — 47,6 процента), в то же время неблагоприятной она была для 46,1 процента респондентов (50,8 процента).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 69,4 процента руководителей предприятий, как плохое — 20,8 процента (тремя месяцами ранее — 68,1 и 23 процента соответственно).

Рассчитываемый специалистами Национального банка фактический индекс бизнес-климата (ИБК), в августе-октябре 2020 года составил минус 7,2%, снизившись по сравнению с показателем за май-июль 2020 года на 3,2 процентного пункта.

«Ухудшение ИБК обусловлено ростом пессимистических ожиданий респондентов относительно изменения объемов производства и спроса в ближайшие три месяца, при этом фактически данные показатели замедлили снижение», — отмечают специалисты регулятора.

Индекс бизнес-климата представляет собой интегрированный показатель оценок фактической и ожидаемой динамики производства продукции (работ, услуг) и спроса на продукцию (работы, услуги).

 
 
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В ноябре 2020 — январе 2021 года руководители белорусских предприятий ожидают снижение объемов производства и спроса, увеличение отпускных цен, сокращение числа...
 
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