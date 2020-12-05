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Горячая пора: как волонтеры помогают пожилым людям

05.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Горячая пора: как волонтеры помогают пожилым людям

Поберечь себя и остаться дома – медики призывают ограничить контакты и даже отказаться от лишнего похода в магазины. Особенно это касается пожилых людей. Тем более заботиться о них готовы социальные работники и волонтёры. 

В центре социального обслуживания Жабинки сейчас горячая пора: кому продукты, кому лекарства, у кого-то закончился медицинский рецепт – список помощи утверждают по телефону, «заказы» стараются доставить в течение трёх часов. 

Наталья Литвинюк, заведующая отделением первичного приёма Жабинковского территориального центра социального обслуживания: «Молоко, хлеб, масло, лекарственные препараты. В основном продукты питания, потому что пользуются спросом, люди пожилые, особенно одинокие, сейчас и погодные условия, и так далее, люди просят».

У социальной службы Жабинковского района 245 подопечных. Это одинокие и люди с ограниченными возможностями, которым нужен уход. Круглый год за ними присматривают социальные работники. Валентина Черко в профессии пять лет, для нее это больше призвание, чем работа. 

Валентина Черко, социальный работник: «Меня радует то, что я полезна, я прихожу, и меня просто ждут, в каждом доме, принести фармпрепараты, просто посидеть, сделать уборочку, даже просто поговорить».

Нагрузка на социальную сферу увеличилась, но даже в сложных условиях не отказывают в помощи. Ведь одно дело, когда человек одинокий, но бывают случаи, когда и дети есть, а помочь некому. Таким «не постоянным подопечным» тоже носят продукты и медикаменты и снабжают средствами защиты.

Михаил Савенков, директор Жабинсковского территориального центра социального обслуживания населения: «Дополнительные обязанности – это пошив масок для использования, также у нас проходит акция, и мы 101 инвалиду раздали маски. Также связь держим с больницей, если обращаются в доставке лекарств».

Доставка лекарств на дом в последнее время – одна из самых популярных просьб. Записываться к врачу не нужно, терапевт передаст через регистратуру. 

Список дел у добровольцев большой, там есть, к примеру, и пункт «Оплатить коммунальные услуги». И если просят навести порядок во дворе – тоже привлекают волонтёров. В местной школе активисты даже клуб создали – «Добрые сердца». После уроков – физический труд на благо старшего поколения. И дрова складывают, и воду носят.

Евгения Демидюк, педагог-организатор средней школы №1 Жабинки: «Это бесплатная работа, самое главное, что мы видим результат, благодарные лица, и от этого хорошо».

Перед угрозой пандемии пенсионеры стали более дисциплинированы. Рекомендации «ограничить общение» действуют: сумка с заказами бесконтактно доставляется под дверь. Ну а кто-то не выдерживает одиночества и хочет пообщаться. 

Надежда Ричко, пенсионерка: «Я довольна и своей Таней, она такая хорошая, как мой ребенок, все сделает, послушает, я довольна этой службой, что она есть на свете».

И пока врачи воюют на передовой, соцработники и волонтёры стараются на другом участке фронта – заботясь о здоровье самой уязвимой категории – людей старшего поколения. Стать добровольцем, впрочем, может каждый, достаточно проявить внимание к тем, кто рядом, поинтересовавшись: нужно помочь?

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Поберечь себя и остаться дома – медики призывают ограничить контакты и даже отказаться от лишнего похода в магазины. Особенно это касается пожилых людей. Тем...
 
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