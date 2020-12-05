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В Гомеле ребенок засунул руку в батарею и не смог вытащить (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Спасатели помогли маленькому мальчику вытащить руку, которую он засунул в батарею отопления. Об этом
Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, когда восьмилетний мальчик гостил у бабушки. В какой-то момент, видимо, играя, ребенок засунул руку в батарею, но достать ее сам уже не смог – пришлось вызывать спасателей.
Приехавшие вместе с медиками работники МЧС, используя подсолнечное масло, вызволили руку мальчика. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в медпомощи не нуждался.
Фото и видео МЧС
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Спасатели помогли маленькому мальчику вытащить руку, которую он засунул в батарею отопления. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4...
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