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В Гомеле ребенок засунул руку в батарею и не смог вытащить (ВИДЕО)

05.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле ребенок засунул руку в батарею и не смог вытащить (ВИДЕО)

Спасатели помогли маленькому мальчику вытащить руку, которую он засунул в батарею отопления. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, когда восьмилетний мальчик гостил у бабушки. В какой-то момент, видимо, играя, ребенок засунул руку в батарею, но достать ее сам уже не смог – пришлось вызывать спасателей.

Приехавшие вместе с медиками работники МЧС, используя  подсолнечное масло, вызволили руку мальчика. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в медпомощи не нуждался.

 

 

Фото и видео МЧС

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Спасатели помогли маленькому мальчику вытащить руку, которую он засунул в батарею отопления. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел вечером в пятницу, 4...
 
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