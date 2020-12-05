В Гомеле ребенок засунул руку в батарею и не смог вытащить (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Спасатели помогли маленькому мальчику вытащить руку, которую он засунул в батарею отопления. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 4 декабря, когда восьмилетний мальчик гостил у бабушки. В какой-то момент, видимо, играя, ребенок засунул руку в батарею, но достать ее сам уже не смог – пришлось вызывать спасателей.

Приехавшие вместе с медиками работники МЧС, используя подсолнечное масло, вызволили руку мальчика. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в медпомощи не нуждался.

Фото и видео МЧС

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