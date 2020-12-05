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Как определить рак по смеху? Медики объяснили

05.12.2020 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как определить рак по смеху? Медики объяснили

Рак легких может долгое время протекать бессимптомно. В ряде случаев болезнь можно распознать по косвенным признакам, включая смех, пишет Daily Express со ссылкой на Американское общество онкологов.

Один из самых частых симптомов рака легких — боль в груди, которая усиливается во время смеха. Это может сигнализировать о закупорке легких, скоплении жидкости, увеличении лимфоузлов и опухоли. При глубоком дыхании и кашле, отмечают врачи, боль становится сильнее. 

Медики перечислили и другие симптомы. Это долго не проходящий кашель (в том числе с кровью), снижение веса без причины, потеря аппетита, охриплость, одышка, постоянное повторение инфекционных болезней. Например, бронхита или пневмонии.

По словам медиков, чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность вылечить болезнь.

ФОТО: freepik.com

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Рак легких может долгое время протекать бессимптомно. В ряде случаев болезнь можно распознать по косвенным признакам, включая смех, пишет Daily Express со ссылкой на...
 
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