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Как определить рак по смеху? Медики объяснили
Источник материала: ОНТ
Рак легких может долгое время протекать бессимптомно. В ряде случаев болезнь можно распознать по косвенным признакам, включая смех,
Один из самых частых симптомов рака легких — боль в груди, которая усиливается во время смеха. Это может сигнализировать о закупорке легких, скоплении жидкости, увеличении лимфоузлов и опухоли. При глубоком дыхании и кашле, отмечают врачи, боль становится сильнее.
Медики перечислили и другие симптомы. Это долго не проходящий кашель (в том числе с кровью), снижение веса без причины, потеря аппетита, охриплость, одышка, постоянное повторение инфекционных болезней. Например, бронхита или пневмонии.
По словам медиков, чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность вылечить болезнь.
ФОТО: freepik.com
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Рак легких может долгое время протекать бессимптомно. В ряде случаев болезнь можно распознать по косвенным признакам, включая смех, пишет Daily Express со ссылкой на...
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