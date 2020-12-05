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Партизаны Скиделя передают привет всем смелым белорусам
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Скиделя передают привет всем смелым белорусам
Сегодня — 119 день белорусской революции.
В стране продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.
Партизаны Скиделя передают привет всем невероятным белорусам! Об этом сообщает телеграм-канал
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Сегодня — 119 день белорусской революции.
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