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Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными

05.12.2020 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными

  • 5.12.2020, 16:12
Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными

Обмен пленными должен состояться в формате «всех на всех».

Азербайджан и Армения договорились провести обмен пленными, которые были захвачены во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, пишет «Новое время».

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении 5 декабря. По его словам, обмен пленными должен состояться в формате «всех на всех».

Пашинян назвал такой обмен одной из главных задач Еревана после завершения боевых действий в горячем регионе. Он добавил, что обмен будет касаться не только тех, кого взяли в плен в последние месяцы, но и тех, кто попал в руки противника ранее.

«Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена пленными „всех на всех“. Нужно создать механизмы, чтобы если в будущем станут известными новые имена, то в их обмене не было бы проблем», — заявил Пашинян.

Кроме того, уточнил он, Армения вывезла из Нагорного Карабаха более 600 тел погибших, из них более 500 проходят процесс идентификации.

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Обмен пленными должен состояться в формате «всех на всех».
 
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