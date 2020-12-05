Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, сколько нужно тренироваться, чтобы компенсировать сидячую работу 5.12.2020, 15:55

2,910

Проведено исследование с участием 44 370 человек из 4 стран.

Очевидно, что сидячая работа не идёт на пользу нашему здоровью — особенно сейчас, когда многие работают из дома и даже не ездят в офис. Новое исследование предполагает, что достаточно всего 30-40 минут активных занятий в день, чтобы нивелировать негативные последствия такого образа жизни, пишет healthinfo.ua .

Как сообщают учёные, именно столько физической активности умеренной или высокой интенсивности необходимо для компенсации 10-часового сидения за столом. Впрочем, даже если вы просто будете время от времени вставать и ходить по офису или квартире, организм будет вам благодарен.

К такому выводу исследователи пришли после мета-анализа девяти предыдущих тестов, в которых приняли участие 44 370 человек из 4 стран. Они выяснили, что «у активных людей, занимающихся физической активностью умеренной или высокой интенсивности в течение 30-40 минут в день, связь между длительной малоподвижностью и риском смерти существенно не отличается от тех, кто не ведет малоподвижный образ жизни». Проще говоря, менее часа упражнений в день достаточно, чтобы снизить риск ранней смерти до уровня людей, которые не сидят за столом по 10 часов ежедневно.

Хотя подобный метаанализ всегда требует сложной корреляции между отдельными исследованиями с разными добровольцами, временными рамками и условиями, преимущество этого конкретного исследования состоит в том, что оно основано на относительно объективных данных с носимых устройств вроде фитнес-трекеров, которые носили все участники, а не на их словах.

Не обязательно ходить в спортзал: вы почувствуете себя лучше, если начнёте подниматься по лестнице вместо подъёма на лифте, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцевать, заниматься домашними делами, ходить пешком и ездить на велосипеде — всё это считается. Исследователи отмечают, что не надо гнаться за 30-40 минутами сразу: начните с малого и подумайте, как можете увеличить нагрузку без отрыва от дел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .