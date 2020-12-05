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Студенты и выпускники ГрГУ заступились за уволенного преподавателя

05.12.2020 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ подписались в защиту Валентина Аскирко.


Валентин Аскирко / www.racyja.com

Подписанты требуют выразить преподавателю благодарность за многолетний добросовестный труд, а компрометирующую его информацию называют клеветой, передает "Еврорадио".

Ранее руководство Гродненского университета заявило, что не продлевает контракт с Валентином Аскирко, старшим преподавателем Кафедры общей физики. 3 декабря он потерял работу.

Аскирко занимает активную гражданскую позицию. В августе он подписал заявление против насилия силовиков на улицах белорусских городов.


Один из листов с подписями за Валентина Аскирко
 
 
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Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ подписались в защиту Валентина Аскирко.
 
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