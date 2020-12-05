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Студенты и выпускники ГрГУ заступились за уволенного преподавателя
Источник материала: Партизан
Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ подписались в защиту Валентина Аскирко.
Валентин Аскирко / www.racyja.com
Подписанты требуют выразить преподавателю благодарность за многолетний добросовестный труд, а компрометирующую его информацию называют клеветой, передает
Ранее руководство Гродненского университета заявило, что не продлевает контракт с Валентином Аскирко, старшим преподавателем Кафедры общей физики. 3 декабря он потерял работу.
Аскирко занимает активную гражданскую позицию. В августе он подписал заявление против насилия силовиков на улицах белорусских городов.
Один из листов с подписями за Валентина Аскирко
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Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ подписались в защиту Валентина Аскирко.
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