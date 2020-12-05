Студенты и выпускники ГрГУ заступились за уволенного преподавателя

Валентин Аскирко / www.racyja.com





"Еврорадио" . Подписанты требуют выразить преподавателю благодарность за многолетний добросовестный труд, а компрометирующую его информацию называют клеветой, передает





Ранее руководство Гродненского университета заявило, что не продлевает контракт с Валентином Аскирко, старшим преподавателем Кафедры общей физики. 3 декабря он потерял работу.





Аскирко занимает активную гражданскую позицию. В августе он подписал заявление против насилия силовиков на улицах белорусских городов.









Один из листов с подписями за Валентина Аскирко