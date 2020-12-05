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К стачке присоединился водитель автобуса из Солигорска
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу к общенациональной стачке присоединился водитель автобусного парка Константин Детеев.
Мужчина сфотографировался с заявлением, в котором перечисляются требования, в бчб-олимпийке.
Фото
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В субботу к общенациональной стачке присоединился водитель автобусного парка Константин Детеев.
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