Швед Самуэльссон выиграл преследование в Контиолахти, лучший из белорусских биатлонистов - 34-й

Источник материала: Tut.by

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Reuters

Самуэльссон стартовал 18-м и, допустив один (0+0+0+1) промах, смог отыграть 17 позиций и одержал уверенную победу.

Вторым стал француз Фабьен Клод (2+1+0+0), который вышел на старт 11-м. Третьим финишировал стартовавший на этой же позиции Йоханнес Бё (0+0+1+2).

Для белорусских биатлонистов на этот раз гонка сложилась не лучшим образом. Максим Воробей (0+2+0+3) откатился с 19-го места на 34-е, Антон Смольский (1+2+1+1) — с 35-го на 36-е, Сергей Бочарников (1+2+2+2) — с 13-го на 39-е, Дмитрий Лазовский (1+0+2+3) поднялся с 59-го на 50-е.