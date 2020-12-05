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Швед Самуэльссон выиграл преследование в Контиолахти, лучший из белорусских биатлонистов - 34-й

05.12.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Reuters

Самуэльссон стартовал 18-м и, допустив один (0+0+0+1) промах, смог отыграть 17 позиций и одержал уверенную победу.

Вторым стал француз Фабьен Клод (2+1+0+0), который вышел на старт 11-м. Третьим финишировал стартовавший на этой же позиции Йоханнес Бё (0+0+1+2).

Для белорусских биатлонистов на этот раз гонка сложилась не лучшим образом. Максим Воробей (0+2+0+3) откатился с 19-го места на 34-е, Антон Смольский (1+2+1+1) — с 35-го на 36-е, Сергей Бочарников (1+2+2+2) — с 13-го на 39-е, Дмитрий Лазовский (1+0+2+3) поднялся с 59-го на 50-е.

 
 
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
 
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