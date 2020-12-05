На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.





Как сообщается, 6 декабря в некоторых районах страны сохранится усиление ветра (порывы будут достигать 15-18 м/с).

Синоптики также предупредили, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.