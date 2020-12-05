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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщается, 6 декабря в некоторых районах страны сохранится усиление ветра (порывы будут достигать 15-18 м/с).
Синоптики также предупредили, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
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Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях.
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