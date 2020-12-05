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Белорусы провалили пасьют в Контиолахти

05.12.2020 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четверка белорусских биатлонистов неудачно выступила в гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти.

Белорусы провалили пасьют в Контиолахти

Победу праздновал швед Себастиан Самуэльссон, прошедший дистанцию без промахов за 32 минуты 26.7 секунды.

Вторым на финише оказался француз Фабьен Клод — у него три штрафных круга и отставание +15.8 секунды.

Как и в спринте третье место завоевал Йоханнес Бё (3; +19.5).

Белорусы, показавшие накануне неплохие результаты, сегодня разочаровали: Максим Воробей, стартовавший 19-м, пришел на финиш 34-м (5; +2.33,6); Антон Смольский с 35-го на старте опустился на 36-е на финише (5; +2.45,1); Сергей Бочарников с 13-го на 39-е (7; +2.54,0); Дмитрий Лазовский поднялся с 59-го на 50-е (6; +4.12,4).

 
 
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Четверка белорусских биатлонистов неудачно выступила в гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти.
 
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