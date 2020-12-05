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В Бразилии автобус упал с эстакады — погибли минимум 17 человек

05.12.2020 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла в бразильском штате Минас-Жерайс.

В Бразилии автобус упал с эстакады — погибли минимум 17 человек
Foto: JN

Местные власти сообщили о 17 погибших и 23 раненых.

Как отмечает G1, автобус упал с 35-метровой эстакады. По данным полиции, водитель и еще пять пассажиров сбежали с места ДТП.

 
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Трагедия произошла в бразильском штате Минас-Жерайс.
 
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