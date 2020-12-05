Сухарево внезапно вышло на субботний марш, «Народная газета» отказалась от девиза «Жыве Беларусь». Хроника дня

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске туманно и сыро, но политическая повестка дает о себе знать новыми историями и новыми формами протеста. Неожиданно для субботы жители Сухарево вышли на районный марш, в парке Горького прошла акция против насилия, а «Народная газета» впервые за 30 лет заменила слоган «Жыве Беларусь!». Продолжаем следить за событиями субботы.

Автопробег на родину Дзержинского

Утро началось с провластного автопробега. Машины, украшенные красно-зелеными флагами, выехали из Минска и проследовали по маршруту музей-усадьба «Дзержиново» — центр экотуризма «Станьково» — урочище «Благовщина». Среди участниц были замечены певица Алена Ланская, а также ставшая известной после женского форума жена офицера и по совместительству ведущая СТВ Юлия Артюх.













Также сегодня наши читатели стали случайными свидетелями шествия с красно-зелеными флагами по проспекту Независимости. Вот как это выглядело.





Акция против насилия

Сегодня женщины не гуляют с цветами по проспекту, но протест проявляет себя иначе. В парке Горького прошла акция против насилия силовиков. Неизвестные развесили на ограждении пешеходного мостика одежду со следами, похожими на кровь. На приколотых к одежде плакатах было написано «Не забудем, не простим» и другие лозунги.

Марш соседей в Сухарево

Жители Сухарево, видимо, провели репетицию воскресного марша. В одном из микрорайонов была замечена колонна, насчитывающая около 100 человек. Люди несли флаги и скандировали лозунги.

«Народная газета» без «Жыве Беларусь!»

Борьба со всеми проявлениями протеста приобретает удивительные формы. На протяжении 30 лет государственная «Народная газета» выходила под девизом «Жыве Беларусь!», который печатался прямо возле названия. Сегодня на привычном месте измененный лозунг: «Жывi i квiтней, Беларусь!» — строчка из государственного гимна. На это обратил внимание и написал в своем Facebook Олег Кептюха.





Протестный ритм от жителей «Шариков»

Жители минских «Шариков» (района шарикоподшипникового завода) записали видео в поддержку задержанного барабанщика Алексея Санчука, который участвовал в воскресных маршах. «Мы, жители района „Шарики“, как и барабанщик Алексей Санчук, не профессиональные музыканты. Однако этот ритм мы отбиваем, требуя освобождения Алексея, политзаключенных и всех административно и уголовно задержанных по политическим мотивам», — передают авторы видео.