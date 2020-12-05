Американка сорвала крупный выигрыш благодаря перегоревшей гирлянде

Источник материала: ОНТ

Американка Филлис Хьюстон, проживающая в штате Вирджиния, выиграла в лотерею благодаря испортившейся гирлянде для елки. Историю рассказывает ресурс UPI.

Решив украсить к новогодним праздникам ель, женщина поняла, что прошлогодняя гирлянда не работает. Она отправилась за новой гирляндой в магазин, а на сдачу приобрела несколько лотерейных билетов.

Спустя несколько дней американка узнала, что один из билетов является выигрышным, и теперь она является обладательницей свыше 171 тысячи долларов. Женщина призналась, что сначала даже не могла в это поверить.

Она рассказала, что пока не решила, на что потратит эти деньги.

Фото pixabay

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