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Охранник и продавец бесстрашно задержали вора с утюгом в слуцком магазине техники и стройматериалов (ВИДЕО)

05.12.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Охранник и продавец бесстрашно задержали вора с утюгом в слуцком магазине техники и стройматериалов (ВИДЕО)

Вероятно, мужчина слишком сильно любит гладить. Но. Утюга под рукой не оказалось, поэтому злоумышленник не придумал ничего лучше, как украсть его. Вора вовремя заметили сотрудники магазина и задержали его на выходе. Украденный утюг конфисковали, а хозяйственного похитителя передали милиционерам. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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Теги: Новости
 
 
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Вероятно, мужчина слишком сильно любит гладить. Но. Утюга под рукой не оказалось, поэтому злоумышленник не придумал ничего лучше, как украсть его. Вора вовремя...
 
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