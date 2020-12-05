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Охранник и продавец бесстрашно задержали вора с утюгом в слуцком магазине техники и стройматериалов (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Вероятно, мужчина слишком сильно любит гладить. Но. Утюга под рукой не оказалось, поэтому злоумышленник не придумал ничего лучше, как украсть его. Вора вовремя заметили сотрудники магазина и задержали его на выходе. Украденный утюг конфисковали, а хозяйственного похитителя передали милиционерам. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
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Охранник и продавец бесстрашно задержали вора с утюгом в слуцком магазине техники и стройматериалов (ВИДЕО)
Вероятно, мужчина слишком сильно любит гладить. Но. Утюга под рукой не оказалось, поэтому злоумышленник не придумал ничего лучше, как украсть его. Вора вовремя...
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