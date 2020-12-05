Чемпионате Беларуси по хоккею: «Неман» в овертайме обыграл солигорский «Шахтёр»

Источник материала: ОНТ

Очередной тур в чемпионате Беларуси по хоккею. В Гродно «Неман» в овертайме обыграл солигорский «Шахтёр» – 3:2.

Остальные три матча начнутся в 17 часов. Лидер первенства – столичная «Юность» отправится в гости к «Динамо-Молодечно». Занимающий третье место «Гомель» ждет в гости оршанский «Локомотив», а «Металлург» в Жлобине сразится с «Могилёвом».



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