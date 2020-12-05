Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

Вспоминаем афоризмы "Пленницы" и то, как до цензуры звучала песня про "трех жен". В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию", на третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука".

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