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Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

05.12.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

Вспоминаем афоризмы "Пленницы" и то, как до цензуры звучала песня про "трех жен". В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию", на третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука".

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Из-за фразы "в соседнем районе жених украл члена партии" "Кавказскую пленницу" грозились не выпустить на экран, но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов "Шляпу сними!"...
 
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