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На границе с ЕС опять очереди из фур
05.12.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Около 1200 грузовых автомобилей не могут выехать из Беларуси в направлении Европейского Союза, такие данные приводятся на
© Sputnik Александр Жибуль
На двух пунктах пропуска в электронных очередях на границе с Латвией в Григоровщине и Урбанах скопилось более 80 и 70 грузовиков соответственно.
В направлении Литвы не могут выехать почти 900 автомобилей. Больше всего скопилось фур в Каменном Логе – более 290, В Котловке – 160, в Беняконях – 250, в Привалке – 190. Пункты пропуска Видзы и Лоша не обслуживают грузовой транспорт.
Выезд в ЕС на польском направлении менее загружен и очереди из грузовиков образовались только в Брузгах – более 60, Берестовице – более 30 и Козловичах – более 70. Небольшая очередь из 20 фур сформировалась на украинском направлении в пункте пропуска Новая Гута под Гомелем.
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Более тысячи большегрузных автомобилей не могут въехать на территорию Европейского Союза, традиционно самые больше листы ожидания на литовском направлении.
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