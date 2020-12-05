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Письмо провластных спортсменов подписал Константин Калиновский
Источник материала: Tut.by
Количество подписей под письмом провластных спортсменов продолжает расти. На момент этой публикации их число дошло почти до 3000. Одним из последних письмо подписал Константин Калиновский.
Мы уже писали о нескольких историях, когда спортсмены сами не знали, что они подписали это письмо. Но страдает и проверка подписываемых на сайте. К примеру, недавно это письмо
На момент публикации под номером 2853 стоит подпись некого Калиновского Константина Семеновича, который обладает 3-м разрядом по пулевой стрельбе.
Это полный тезка Кастуся Калиновского, одного из руководителей восстания 1863 года, что в совокупности с его «видом спорта» явно говорит о чьей-то шутке.
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На данный момент там уже почти 3000 подписей.
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