ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евразийский экономический конгресс прошел в Москве

05.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Евразийский экономический конгресс прошел в Москве

Перспективы работы в постковидной реальности и совместные цифровые инициативы обсудили участники первого Евразийского экономического конгресса. Он прошёл в Москве. Наиболее актуальные проекты получили гранты от Евразийского банка развития.


Денежная поддержка будет выделена и одному из резидентов белорусского Парка высоких технологий. Компания предложила цифровое решение по преодолению негативных последствий пандемии. Разработчики создали виртуальную площадку для любых онлайн-событий. Семинары, конференции, мастер-классы: всё, что нужно для сохранения активности любой бизнес-структуре с соблюдением ограничительных мер.

Евразийский банк развития финансирует самые перспективные проекты в зависимости от потребностей разработчиков. На это предусмотрено порядка 10 миллионов долларов. Итогом должно стать масштабирование с участием всех стран ЕАЭС. Таким примером, уже стала платформа «Путешествую без COVID». Её официально презентовали на конгрессе и первыми протестировали делегации из Беларуси и Армении.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективы работы в постковидной реальности и совместные цифровые инициативы обсудили участники первого Евразийского экономического конгресса. Он прошёл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хоть вино, хоть домино — твой корабль идет на дно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика