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Евразийский экономический конгресс прошел в Москве
Источник материала: ОНТ
Перспективы работы в постковидной реальности и совместные цифровые инициативы обсудили участники первого Евразийского экономического конгресса. Он прошёл в Москве. Наиболее актуальные проекты получили гранты от Евразийского банка развития.
Денежная поддержка будет выделена и одному из резидентов белорусского Парка высоких технологий. Компания предложила цифровое решение по преодолению негативных последствий пандемии. Разработчики создали виртуальную площадку для любых онлайн-событий. Семинары, конференции, мастер-классы: всё, что нужно для сохранения активности любой бизнес-структуре с соблюдением ограничительных мер.
Евразийский банк развития финансирует самые перспективные проекты в зависимости от потребностей разработчиков. На это предусмотрено порядка 10 миллионов долларов. Итогом должно стать масштабирование с участием всех стран ЕАЭС. Таким примером, уже стала платформа «Путешествую без COVID». Её официально презентовали на конгрессе и первыми протестировали делегации из Беларуси и Армении.
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Перспективы работы в постковидной реальности и совместные цифровые инициативы обсудили участники первого Евразийского экономического конгресса. Он прошёл в...
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