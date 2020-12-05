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Ученый объяснил загадку Бермудского треугольника

05.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученый объяснил загадку Бермудского треугольника

Появилась еще одна версия пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, и прозвучала она от австралийского исследователя Шейна Саттерли. Об этом сообщает 9 News.

Эксперт отозвался о трагедии 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, (знаменитый «Рейс 19»), командовал которыми лейтенант Чарльз Тейлор, согласно учебному заданию влетевшие в зону Бермудского треугольника, пропали с радаров.


Шейн Саттерли высказал мнение, которое до этого нигде не звучало и претендует на то, чтобы быть правдой. Ученый не придерживается мнения, что в трагедии виноваты паранормальные силы – эксперт считает, что всему виной неправильные реакции членов экипажа. Когда стемнело, а погода поменялась, командир Тейлор ориентировался не по приборам, а по тому, что видел из окна, уточнил эксперт.

«Тейлор не единожды терялся во время полета. Дважды ему приходилось спасаться в Тихом океане», - сообщил Саттерли.

Он отметил, что большая часть экипажа были стажерами, которые не имели опыта управления винтокрылыми машинами в сложных условиях.


Саттерли выразил уверенность, что военные ВМС США знали истинную причину трагедии, однако из-за давления матери Тейлора не сообщили об этом публично – женщина якобы заявила, что пока самолет не нашли, ее сына в трагедии никто не имеет права обвинять. Поэтому, уверен эксперт, военные указали в отчете, что «причина неизвестна».

 

 

 

Фото 9 News

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Появилась еще одна версия пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, и прозвучала она от австралийского исследователя Шейна Саттерли. Об этом...
 
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