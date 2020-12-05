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Участники пробега «За единую Беларусь» посетили места боевой славы партизан
05.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За мир и спокойствие. В Беларуси прошел традиционный патриотический автопробег. Подобные мероприятия устраивают каждые выходные. Маршруты всегда разные, поэтому и людей участвует все больше. Хорошей дороги участникам пожелала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Еще не рассвело, а на парковку в центре Минска съезжаются десятки машин. Все – с государственной символикой. Эти автолюбители давно для себя решили, как проводить выходные. Марафон стал традицией, причем для многих – семейной.
«Мы считаем, это – наш долг. Мы за Беларусь. Мы за единую Беларусь», – говорит участница автопробега Людмила.
В этот раз путешествие новогоднее. Активисты не только примерили праздничные колпаки, но и установили на парковке елку. Это дерево желаний. Каждый может взять себе одно из писем, которые написали воспитанники детских домов, и превратиться в Деда Мороза.
Здесь люди разных возрастов и профессий. Для них это не только поездка – еще и насыщенная экскурсия. В пути участники посещают памятные и исторические места. На этот раз – несколько музеев и центр экологического туризма недалеко от Минска. Там можно увидеть, как жили партизаны в годы Великой Отечественной войны.
За три месяца марафонцы исколесили тысячи километров и завели сотни новых знакомств. Организаторы обещают и дальше удивлять разнообразными маршрутами и креативными акциями.
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Мероприятие проходит каждые выходные уже третий месяц. Маршруты всегда разные, поэтому и людей участвует все больше.
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