Участники пробега «За единую Беларусь» посетили места боевой славы партизан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и спокойствие. В Беларуси прошел традиционный патриотический автопробег. Подобные мероприятия устраивают каждые выходные. Маршруты всегда разные, поэтому и людей участвует все больше. Хорошей дороги участникам пожелала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Еще не рассвело, а на парковку в центре Минска съезжаются десятки машин. Все – с государственной символикой. Эти автолюбители давно для себя решили, как проводить выходные. Марафон стал традицией, причем для многих – семейной.

«Участвовали во всех автопробегах. А ребенок должен с младенчества быть патриотом. Знать, что такое родина, страна, любить ее», – уверен участник автопробега Павел Звонкин.

«Мы считаем, это – наш долг. Мы за Беларусь. Мы за единую Беларусь», – говорит участница автопробега Людмила.

В этот раз путешествие новогоднее. Активисты не только примерили праздничные колпаки, но и установили на парковке елку. Это дерево желаний. Каждый может взять себе одно из писем, которые написали воспитанники детских домов, и превратиться в Деда Мороза.

«Праздник должен быть у каждого. Для детей это большая радость. Вот у меня попался конструктор Lego для Димы. Дима, жди конструктор от меня!» – пообещала участница автопробега Нина Глушакова.

Здесь люди разных возрастов и профессий. Для них это не только поездка – еще и насыщенная экскурсия. В пути участники посещают памятные и исторические места. На этот раз – несколько музеев и центр экологического туризма недалеко от Минска. Там можно увидеть, как жили партизаны в годы Великой Отечественной войны.

«Очень много мест, и люди хотят посещать. Просто не знают, что такое есть. По опыту предыдущих поездок, многие приезжают и говорят: «Какая красота! Это в Беларуси?» Очень удивляются», – отметил организатор автопробега Сергей Рачковский.

За три месяца марафонцы исколесили тысячи километров и завели сотни новых знакомств. Организаторы обещают и дальше удивлять разнообразными маршрутами и креативными акциями.