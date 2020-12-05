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Сколько белорусских автомобилей прошло техосмотр в этом году?

05.12.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. В январе-ноябре текущего года количество автомобилей, прошедших техосмотр, сократилось на 36,8%, говорится в сообщении УП "Белтехосмотр". 

© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом на предприятии констатировали негативную тенденцию: количество прохождений государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении снижается с каждым годом.

"За 11 месяцев текущего года выдано 674 568 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 36,8% меньше аналогичного показателя за январь – ноябрь 2019 года (1 066 548 единиц – Sputnik)", – уточнили в УП "Белтехосмотр".

Государственная пошлина за допуск транспортных средств к дорожному движению существует в Беларуси с 2014 года. Белорусские автолюбители таким образом участвуют в финансировании дорожной инфраструктуры.

Однако, дорожный сбор не учитывает такой фактор, как частота использования транспорта и поездки по дорогам. Фактически, тот, кто ездит каждый день и тот, кто лишь изредка садится за руль, платят в казну одну и ту же сумму.

Сейчас белорусские власти активно обсуждают, что делать с госпошлиной. Предлагается полностью отвязать прохождение техосмотра от уплаты госпошлины. В парламенте заверили, что уже готовят необходимые изменения.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси уплата дорожного сбора привязана к прохождению техосмотра машины, в результате многие автолюбители стараются избегать лишних процедур и заодно...
 
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