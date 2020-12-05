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Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики

05.12.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мыс Шмидта находится на берегу Чукотского моря и состоит из двух утесов: Вебера и Кожевникова. Здесь всего два поселения: заброшенный поселок городского типа Мыс Шмидта и национальное село Рыркайпий, в котором живет всего 400 жителей. Зато поблизости расположено одно из крупнейших на Чукотке лежбищ моржей. Сюда приезжают наблюдать за белыми медведями, которые периодически выходят на берег.

Уже к концу столетия на планете может не остаться ни одного белого медведя. Согласно исследованиям канадских и американских ученых, через 20 лет этих животных ждет голод и репродуктивная недостаточность. Всему виной таяние арктических льдов, вызванного глобальным потеплением.

© AFP 2020 / VALERY HACHE
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Белый медведь — самый крупный представитель не только своего семейства, но и всего отряда хищных, этот вид занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Кроме того, он является вершиной пищевой цепочки в своем ареале и важным индикатором состояния всей арктической экосистемы.

Ученые исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше. Их выводы должны стать еще одним стимулом для принятия мер, направленных на борьбу с глобальным потеплением.

По примерным оценкам, на побережье Чукотского моря обитает больше трех тысяч особей, точное число не известно. В последние десятилетия публиковались лишь экспертные оценки состояния популяции, которые опирались в основном на учет по берлогам: сколько их, где расположены, сколько детенышей. В августе 2020 года начал работу проект "Хозяин Арктики", в рамках которого планируется оценить численность и распространение этих животных, а также определить уровень загрязнения мест обитания с помощью космических снимков, наземных и наледных исследований, облетов малой авиацией и беспилотниками.

 
 
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