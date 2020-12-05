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Письмо провластных спортсменов «подписал» Кастусь Калиновский, «пулевая стрельба»
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ситуация с подписями спортсменов под официальным обращением выглядит все более абсурдно.
На этот раз в их числе оказался некий Константин Семенович Калиновский — полный тезка белорусского национального героя и руководителя восстания 1863 года против Российской империи. Значится, что он имеет 3 разряд по пулевой стрельбе. По ком, правда, не уточняется.
Ранее в подписантах провластного письма были обнаружены чиновники, давно покинувшие спорт. А недавно это письмо «подписал» персонаж Данилы Козловского из фильма «Тренер».
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Ситуация с подписями спортсменов под официальным обращением выглядит все более абсурдно.
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