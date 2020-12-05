Письмо провластных спортсменов «подписал» Кастусь Калиновский, «пулевая стрельба»

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Ситуация с подписями спортсменов под официальным обращением выглядит все более абсурдно.

На этот раз в их числе оказался некий Константин Семенович Калиновский — полный тезка белорусского национального героя и руководителя восстания 1863 года против Российской империи. Значится, что он имеет 3 разряд по пулевой стрельбе. По ком, правда, не уточняется.





Ранее в подписантах провластного письма были обнаружены чиновники, давно покинувшие спорт. А недавно это письмо «подписал» персонаж Данилы Козловского из фильма «Тренер».

Много перворазрядников и чиновников. Что не так с подписями под письмом провластных спортсменов