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«Это четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не смириться с массовыми репрессиями»

05.12.2020 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Бяляцкий и его организация получили престижную премию Right Livelihood Award.

«Это четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не смириться с массовыми репрессиями»

Во время торжественного вручения белорусский правозащитник отметил, что «уже полгода его соотечественники ведут захватывающую борьбу за права человека, за демократию и справедливость, борьбу с последним диктатором Европы», сообщает spring96.org.

Он расценил вручение этой премии не только как признание качества работы «Весны», но и как знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом.

«Это и четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не смириться с массовыми нарушениями прав человека. Если мы не хотим, что Беларусь превратилась в ГУЛАГ, надо поддерживать белорусский народ», — заявил Беляцкий.

 
 
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Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Бяляцкий и его организация получили престижную премию Right Livelihood Award.
 
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