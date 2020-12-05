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Министр юстиции во время прямой линии ответил на вопросы граждан
Источник материала: ОНТ
Рассудить вопросы исполнения судебных решений, дать оценку работе адвоката, получить юридическую консультацию можно и во время прямых телефонных линий – сегодня такая прошла в Минюсте.
До полудня на звонки отвечал министр юстиции. Уделил время каждому обратившемуся. С кем-то разговаривал по полчаса, а кому-то хватило и десяти минут. Чтобы помочь людям с решением вопроса и быть максимально объективными, юристы всю информацию сначала проверяют. Правовую оценку специалисты дадут в срок от одного до 30 дней.
Такой формат – одна из наиболее оперативных форм связи с населением. Каждую субботу удаётся рассмотреть до 15 обращений, требующих юридической оценки.
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Рассудить вопросы исполнения судебных решений, дать оценку работе адвоката, получить юридическую консультацию можно и во время прямых телефонных линий – сегодня...
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