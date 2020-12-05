ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр юстиции во время прямой линии ответил на вопросы граждан

05.12.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министр юстиции во время прямой линии ответил на вопросы граждан

Рассудить вопросы исполнения судебных решений, дать оценку работе адвоката, получить юридическую консультацию можно и во время прямых телефонных линий – сегодня такая прошла в Минюсте.


До полудня на звонки отвечал министр юстиции. Уделил время каждому обратившемуся. С кем-то разговаривал по полчаса, а кому-то хватило и десяти минут. Чтобы помочь людям с решением вопроса и быть максимально объективными, юристы всю информацию сначала проверяют. Правовую оценку специалисты дадут в срок от одного до 30 дней.

Такой формат – одна из наиболее оперативных форм связи с населением. Каждую субботу удаётся рассмотреть до 15 обращений, требующих юридической оценки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассудить вопросы исполнения судебных решений, дать оценку работе адвоката, получить юридическую консультацию можно и во время прямых телефонных линий – сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Письмо провластных спортсменов «подписал» Кастусь Калиновский, «пулевая стрельба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика