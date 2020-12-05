В Кракове вскрыли сеть борделей, среди женщин была белоруска

Операция, проведенная поздно вечером 14 ноября 2020 года, стала результатом многомесячной предварительной работы правоохранителей. В ней приняли участие более 150 сотрудников полиции, которые одновременно вошли в 11 помещений.





В ходе акции был задержан ряд лиц, причастных к преступной деятельности. Изъяты в счет будущих штрафов наличные в сумме до 1 млн злотых, автомобили, ювелирные изделия, ноутбуки, десятки телефонов и сим-карт. Найдены пневматическое оружие, 50 кг резаного табака, несколько десятков грамм марихуаны, 4 тысячи пачек сигарет без акцизных марок.





Последующие задержания и обыски произошли также 15 и 24 ноября.





Среди арестованных были как руководители преступной группы, так и рядовые члены, выполнявшие строго определенные функции. Одни отвечали за аренду и содержание квартир, размещение объявлений на интернет-сайтах, другим было поручено защищать женщин, оказывающих секс-услуги, и организовать доставку в назначенные места встреч.