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В Кракове вскрыли сеть борделей, среди женщин была белоруска

05.12.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кракове пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся получением выгоды от сексуальной эксплуатации. В результате рейда ликвидирована сеть квартирных борделей, действовавших на территории города и окрестностей. Об этом сообщает местная полиция.



Операция, проведенная поздно вечером 14 ноября 2020 года, стала результатом многомесячной предварительной работы правоохранителей. В ней приняли участие более 150 сотрудников полиции, которые одновременно вошли в 11 помещений.

В ходе акции был задержан ряд лиц, причастных к преступной деятельности. Изъяты в счет будущих штрафов наличные в сумме до 1 млн злотых, автомобили, ювелирные изделия, ноутбуки, десятки телефонов и сим-карт. Найдены пневматическое оружие, 50 кг резаного табака, несколько десятков грамм марихуаны, 4 тысячи пачек сигарет без акцизных марок.

Последующие задержания и обыски произошли также 15 и 24 ноября.

Среди арестованных были как руководители преступной группы, так и рядовые члены, выполнявшие строго определенные функции. Одни отвечали за аренду и содержание квартир, размещение объявлений на интернет-сайтах, другим было поручено защищать женщин, оказывающих секс-услуги, и организовать доставку в назначенные места встреч.


Согласно выводам следователей, преступная группа действовала в течение последних двух лет. Нелегальным бизнесом руководил 47-летний уроженец Кракова. Ему помогали 34-летняя жена, их 35-летняя знакомая и еще одна 40-летняя женщина.

Сутенеры «нанимали» в общей сложности около десятка-двух женщин в возрасте от 21 до 59 лет. Это польки, украинки и одна белоруска. Их задачей было оказывать заказанные секс-услуги, а затем передавать часть полученного вознаграждения руководителям  преступной группы.

На сегодняшний день выдвинуты различные обвинения десяти задержанным. Девятерым среди прочего вменяют получение выгоды от занятий проституцией другими лицами, из них троим также незаконный оборот наркотиков. Еще одному – хранение табачных изделий без польских акцизных марок.
 
 
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В Кракове пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся получением выгоды от сексуальной эксплуатации. В результате рейда ликвидирована...
 
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