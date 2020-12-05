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Кастусь Калиновский подписался в поддержку белорусских властей
Источник материала: Партизан
Среди подписантов провластного письма спортсменов был обнаружен Кастусь Калиновский. Тёзка белорусского национального героя и руководителя восстания 1863 года против Российской империи имеет 3 разряд по пулевой стрельбе.
Ранее в подписантах провластного письма были обнаружены чиновники, давно покинувшие спорт. Также некоторые спортсмены заявили, что не ставили подписи под провластным обращением.
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Среди подписантов провластного письма спортсменов был обнаружен Кастусь Калиновский. Тёзка белорусского национального героя и руководителя восстания 1863 года...
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