Источник материала: Хартия'97

Организуйся! Сопротивляйся! Не сдавайся! 5.12.2020, 18:30

Белорусы поддержали барабанщика, который задавал ритм воскресным маршам.

Всю осень протестные марши белорусов сопровождала группа барабанщиков. Их выступления стали символом воскресных акций. Все прекратилось в начале ноября, когда группу музыкантов задержали. До сих пор под стражей остается барабанщик Алексей Санчук. На парня завели «уголовку», теперь ему светит до трех лет тюрьмы. Белорусы запустили флешмоб в поддержку барабанщика, пишет Telegram-канал «Баста!»

«Мы, жители района Шарики, как и барабанщик Алексей Санчук, не профессиональные музыканты. Однако этот ритм мы отбиваем, требуя освобождения Алексея, политзаключённых и всех кто задержан по административным и уголовным политическим делам!» — пишет Telegram-канал.

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