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Организуйся! Сопротивляйся! Не сдавайся!
Источник материала: Хартия'97
Организуйся! Сопротивляйся! Не сдавайся!
Белорусы поддержали барабанщика, который задавал ритм воскресным маршам.
Всю осень протестные марши белорусов сопровождала группа барабанщиков. Их выступления стали символом воскресных акций. Все прекратилось в начале ноября, когда группу музыкантов задержали. До сих пор под стражей остается барабанщик Алексей Санчук. На парня завели «уголовку», теперь ему светит до трех лет тюрьмы. Белорусы запустили флешмоб в поддержку барабанщика, пишет Telegram-канал
«Мы, жители района Шарики, как и барабанщик Алексей Санчук, не профессиональные музыканты. Однако этот ритм мы отбиваем, требуя освобождения Алексея, политзаключённых и всех кто задержан по административным и уголовным политическим делам!» — пишет Telegram-канал.
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Белорусы поддержали барабанщика, который задавал ритм воскресным маршам.
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