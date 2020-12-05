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США ввели санкции против китайских чиновников

05.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США ввели санкции против китайских чиновников

  • 5.12.2020, 18:22
США ввели санкции против китайских чиновников

Эти чиновники причастны к нарушениям прав человека.

Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента 4 декабря, сообщает "Гордон".

Под санкции попали чиновники, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугивания несогласных с политикой официального Пекина.

В заявлении Помпео подчеркивается, что попавшие под санкции китайские должностные лица с помощью угроз принуждали лидеров местных и зарубежных китайских сообществ, академических кругов и других представителей гражданского общества, в том числе в США, "выступать в поддержку авторитарных нарративов" Компартии Китая.

Госсекретарь США также призвал Пекин "прекратить использование подобных тактик принуждения и запугивания".

Список чиновников, попавших под санкции, в сообщении Государственного департамента не приводится.

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Эти чиновники причастны к нарушениям прав человека.
 
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