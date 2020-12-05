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К стачке присоединился водитель автобуса из Солигорска
Источник материала: Хартия'97
К стачке присоединился водитель автобуса из Солигорска
Он потребовал проведения новых выборов.
В субботу к общенациональной стачке присоединился водитель автобусного парка из Солигорска Константин Детеев, пишет
Мужчина сфотографировался с заявлением, в котором перечисляются требования, в бчб-олимпийке.
Напомним, требования национальной забастовки — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и новые выборы.
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Он потребовал проведения новых выборов.
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