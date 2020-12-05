Источник материала: Хартия'97

Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением 3 5.12.2020, 17:47

2,390

Вашингтон призвал к мораторию на строительство трубопровода.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Берлине призывает Германию остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении издания DPA .

«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — сказала временно поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

«Это станет четким сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России», — добавила она.

Дипломат добавила, что трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, хотя Россия пообещала продолжить строительство сама.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .