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Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением

05.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением

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  • 5.12.2020, 17:47
  • 2,390
Строительства «Северного потока-2»: США выступили с жестким заявлением

Вашингтон призвал к мораторию на строительство трубопровода.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Берлине призывает Германию остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении издания DPA.

«Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода», — сказала временно поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

«Это станет четким сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России», — добавила она.

Дипломат добавила, что трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, хотя Россия пообещала продолжить строительство сама.

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Вашингтон призвал к мораторию на строительство трубопровода.
 
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