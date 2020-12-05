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Как бизнес и простые белорусы помогают свободным атлетам
Источник материала: Хартия'97
Как бизнес и простые белорусы помогают свободным атлетам
Лишением госсредств спортсменов уже не сломить.
На неделе наделало шуму провластное письмо, подписанты которого называют себя «голосом настоящего спортивного сообщества Беларуси». Хотя утверждение это весьма спорное – особенно с учетом количества чиновников, данные которых полностью совпадают с указанными в подписном списке. Есть и ряд случаев, когда людей внесли в перечень без их согласия – пришлось потрудиться для удаления фамилий, и то получилось не у всех, пишет
Ну и, конечно, куда без случаев давления на спортсменов! Угрожают привычным – в первую очередь, лишением финансирования. «Изначально было сказано, что письмо подписывается по желанию, я его не подписала. На следующий день нам говорят: либо подписываете, либо лишаетесь финансирования и будете уволены», – слова баскетболистки сборной страны Юлии Василевич, с трудом вычеркнувшей себя из провластного списка. Баскетболисты «Принеманья» также обратились к журналистам: «Под угрозой увольнения некоторые подписали, чтобы не потерять свой крохотный заработок. А тех, кто не подписал, угрожают уволить». А уж если речь идет о спортсменах, подписавших совсем иное письмо за честные выборы и против насилия, тут уж не останавливают репрессии даже наличие именных олимпийских лицензий у атлетов. О свежем примере из борьбы мы рассказывали совсем недавно.
Но похоже на то, что лишением госсредств спортсменов уже не сломить. Ведь белспорт начинает подавать признаки перехода на новый уровень – там честных атлетов поддерживает гражданское общество и бизнес. Уже появились реальные примеры поддержки.
Белорусский фонд спортивной солидарности финансируется простыми белорусами – живут они в стране или за рубежом, связаны со спортом или просто болеют за своих, каждый может сделать добровольное пожертвование в поддержку несгибаемых под давлением спортсменов. Самые крутые из них проводят в пользу фонда благотворительные аукционы, где расстаются даже с медалями – это приносит суммы в тысячи долларов.
У легкоатлеток Ольги Мазуренок и Дарьи Борисевич (обе отобрались на ОИ) после поддержки идеи честных выборов возникли проблемы с подготовкой – Борисевич заявила, что ее перестали ставить на тренировочные сборы, Мазуренок выразилась еще яснее: «В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию. Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием, но что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами». Но теперь это ни на что не влияет – фонд солидарности изыскал необходимые средства, и обе спортсменки вылетели на сбор в ту самую Турцию. Он уже стартовал и продлится до 25 декабря. Белорусы снова доказали, что могут помочь без и даже вместо госструктур в любой сложной ситуации!
Дзюдоист Дмитрий Шершань тоже испытал на себе «прелести» системы – его вместе с коллегой Александром Ваховяком исключили из состава нацсборной на 2021-й год после выступления за честные выборы. «За два последних олимпийских цикла я был единственным мужчиной-дзюдоистом в Беларуси, который с официальных стартов привозил медали, – и тут меня не аттестовали. По-моему, это вообще бред. При этом аттестация прошла без нашего присутствия, поставили перед фактом через тренеров», – недоумевал Шершань.
Однако и тут нашлись те, кто захотел помочь пострадавшему после выражения своей позиции атлету. С помощью фонда эту миссию взял на себя белорусский бизнес в Литве. По нашей информации, один из его представителей некогда сам занимался борьбой, так что решил поддержать коллегу. Теперь у дзюдоиста есть вся необходимая экипировка, а также оплачены ближайшие сборы и взносы для соревнований, которые могут принести Шершаню олимпийскую лицензию.
Опыт, которым пользуются смелые белорусские атлеты, для мира не новый – можно вспомнить успешную кампанию ямайских бобслеистов, участию которых на ОИ в Сочи финансово помогали люди со всего мира и собрали даже больше необходимой суммы, а с оборудованием помогла привлеченная историей корпорация Samsung. Остается только порадоваться, что эти тенденции пришли в белспорт – в самый нужный момент.
«Ребята, как вы договариваетесь со своей совестью? Цена совести равна областной стипендии? Цена равна областной стипендии?» – спросила Борисевич у тех подписантов провластного письма, о взглядах которых ей было известно совсем другое.
Может, теперь потерять стипендию – это не так уж и страшно?
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Лишением госсредств спортсменов уже не сломить.
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