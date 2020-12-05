Источник материала: Хартия'97

Как бизнес и простые белорусы помогают свободным атлетам 5.12.2020, 17:39

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Фото: by.tribuna.com

Лишением госсредств спортсменов уже не сломить.

На неделе наделало шуму провластное письмо, подписанты которого называют себя «голосом настоящего спортивного сообщества Беларуси». Хотя утверждение это весьма спорное – особенно с учетом количества чиновников, данные которых полностью совпадают с указанными в подписном списке. Есть и ряд случаев, когда людей внесли в перечень без их согласия – пришлось потрудиться для удаления фамилий, и то получилось не у всех, пишет «Трибуна» .

Ну и, конечно, куда без случаев давления на спортсменов! Угрожают привычным – в первую очередь, лишением финансирования. «Изначально было сказано, что письмо подписывается по желанию, я его не подписала. На следующий день нам говорят: либо подписываете, либо лишаетесь финансирования и будете уволены», – слова баскетболистки сборной страны Юлии Василевич, с трудом вычеркнувшей себя из провластного списка. Баскетболисты «Принеманья» также обратились к журналистам: «Под угрозой увольнения некоторые подписали, чтобы не потерять свой крохотный заработок. А тех, кто не подписал, угрожают уволить». А уж если речь идет о спортсменах, подписавших совсем иное письмо за честные выборы и против насилия, тут уж не останавливают репрессии даже наличие именных олимпийских лицензий у атлетов. О свежем примере из борьбы мы рассказывали совсем недавно.

Но похоже на то, что лишением госсредств спортсменов уже не сломить. Ведь белспорт начинает подавать признаки перехода на новый уровень – там честных атлетов поддерживает гражданское общество и бизнес. Уже появились реальные примеры поддержки.

Белорусский фонд спортивной солидарности финансируется простыми белорусами – живут они в стране или за рубежом, связаны со спортом или просто болеют за своих, каждый может сделать добровольное пожертвование в поддержку несгибаемых под давлением спортсменов. Самые крутые из них проводят в пользу фонда благотворительные аукционы, где расстаются даже с медалями – это приносит суммы в тысячи долларов.

У легкоатлеток Ольги Мазуренок и Дарьи Борисевич (обе отобрались на ОИ) после поддержки идеи честных выборов возникли проблемы с подготовкой – Борисевич заявила, что ее перестали ставить на тренировочные сборы, Мазуренок выразилась еще яснее: «В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию. Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием, но что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами». Но теперь это ни на что не влияет – фонд солидарности изыскал необходимые средства, и обе спортсменки вылетели на сбор в ту самую Турцию. Он уже стартовал и продлится до 25 декабря. Белорусы снова доказали, что могут помочь без и даже вместо госструктур в любой сложной ситуации!

Дзюдоист Дмитрий Шершань тоже испытал на себе «прелести» системы – его вместе с коллегой Александром Ваховяком исключили из состава нацсборной на 2021-й год после выступления за честные выборы. «За два последних олимпийских цикла я был единственным мужчиной-дзюдоистом в Беларуси, который с официальных стартов привозил медали, – и тут меня не аттестовали. По-моему, это вообще бред. При этом аттестация прошла без нашего присутствия, поставили перед фактом через тренеров», – недоумевал Шершань.

Однако и тут нашлись те, кто захотел помочь пострадавшему после выражения своей позиции атлету. С помощью фонда эту миссию взял на себя белорусский бизнес в Литве. По нашей информации, один из его представителей некогда сам занимался борьбой, так что решил поддержать коллегу. Теперь у дзюдоиста есть вся необходимая экипировка, а также оплачены ближайшие сборы и взносы для соревнований, которые могут принести Шершаню олимпийскую лицензию.

Опыт, которым пользуются смелые белорусские атлеты, для мира не новый – можно вспомнить успешную кампанию ямайских бобслеистов, участию которых на ОИ в Сочи финансово помогали люди со всего мира и собрали даже больше необходимой суммы, а с оборудованием помогла привлеченная историей корпорация Samsung. Остается только порадоваться, что эти тенденции пришли в белспорт – в самый нужный момент.

«Ребята, как вы договариваетесь со своей совестью? Цена совести равна областной стипендии? Цена равна областной стипендии?» – спросила Борисевич у тех подписантов провластного письма, о взглядах которых ей было известно совсем другое.

Может, теперь потерять стипендию – это не так уж и страшно?

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