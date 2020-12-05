Путин спрогнозировал «прирастание» России Арктикой

Источник материала: Ежедневник

Северные территории являются объектом интереса России, поэтому страна будет активно развивать их в течение следующих десятилетий. В октябре президент утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года.

В ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и территориями Севера. Об этом заявил президент Владимир Путин на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».



«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал глава государства.



По его словам, все происходящее на этих территориях представляет интерес для России, поскольку более 70% страны находится в северных широтах. Поэтому освоение Арктики — будущее России, особенно в части добычи полезных ископаемых.



Путин отметил уязвимость природы северных территорий. «Хозяйственная деятельность должна подстраиваться под особенности Арктики и российского Севера таким образом, чтобы минимизировать экологический риск», — подчеркнул президент.



В конце ноября глава Минприроды Александр Козлов предложил провести «генеральную уборку» в Арктике. «Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», — сказал он на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.



Очистка Заполярья от металлолома, по словам Козлова, будет полезна и для развития туризма. В качестве примера министр привел норвежский Шпицберген, который ежегодно посещают 70 тыс. туристов.

В октябре Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. В экономической части она предусматривает введение в регионе специального режима, способствующего переходу к экономике замкнутого цикла. Планируется также развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, создание новых и модернизация действующих предприятий.



Для граждан власти хотят упростить процедуру получения земельных участков в Арктике. Кроме того, будут разрабатываться технологии сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения Арктической зоны, пишет РБК.



