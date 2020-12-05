Белорусские биатлонистки заняли 12-е место в эстафете, пробежав 5 штрафных кругов

Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Дарья Бурякина

Динара Алимбекова отлично провела свой этап и передела эстафету лидером. Увы, следующие этапы у нашей команды не задались.

Ирина Кручинкина пробежала два штрафных круга, после чего наша команда откатилась на девятое место. Анна Сола добавила в пассив команды еще три штрафа и передала эстафету 14-й.

Елена Кручинкина немного исправила ситуацию, но выше 12-го места подняться не смогла.

Победу же одержала команда Швеции (Скоттхейм, Брурссон, Э. Оберг, Х. Оберг), которая на девять секунд опередила француженок (Бескон, А. Шевалье, Х. Шевалье, Бреза). Бронза досталась сборной Германии (Хинц, Пройс, Хаммершмидт, Херрманн).