ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонистки заняли 12-е место в эстафете, пробежав 5 штрафных кругов

05.12.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


Фото: Дарья Бурякина

Динара Алимбекова отлично провела свой этап и передела эстафету лидером. Увы, следующие этапы у нашей команды не задались.

Ирина Кручинкина пробежала два штрафных круга, после чего наша команда откатилась на девятое место. Анна Сола добавила в пассив команды еще три штрафа и передала эстафету 14-й.

Елена Кручинкина немного исправила ситуацию, но выше 12-го места подняться не смогла.

Победу же одержала команда Швеции (Скоттхейм, Брурссон, Э. Оберг, Х. Оберг), которая на девять секунд опередила француженок (Бескон, А. Шевалье, Х. Шевалье, Бреза). Бронза досталась сборной Германии (Хинц, Пройс, Хаммершмидт, Херрманн).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 12-е место в эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин спрогнозировал «прирастание» России Арктикой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика